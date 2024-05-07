ЗСУ розбили велику колону окупантів на мотоциклах
Останній місяць дедалі частіше з’являються новини про штурми російськими загарбниками позицій Сил оборони на мотоциклах і багі (гольфкарах), які пори свою вразливість виграють у швидкості та мобільності.
Про рекордний по кількості «байкерів» випадок сьогодні на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» повідомила служба зв’язків з громадськістю 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Збройних сил України.
Біля нещодавно окупованої Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку наші захисники підбили вісім мотоциклів і бойову машину піхоти з десантом інтервентів. Ще одна БМП і ворожий танк були пошкоджені десантниками.
Оприлюднене відео змонтоване з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами. Цього разу наші оператори дронів-камікадзе встигли підняти свої «пташки» в небо і знищити «байкерів» вже біля самих наших позицій…
#Новомихайловка, Марьинский р-н, Донецкая обл.: зерг-раш на мотоциклахhttps://t.co/yaDqcV2EmQ #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/owv3iu6n2W
— Necro Mancer (@666_mancer) May 7, 2024
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