 

ЗСУ розбили штурмову бронегрупу росіян під Роботиним

  1. 26.04.2024
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Сьогодні вранці бійці Сил оборони відбили атаку штурмової бронегрупи з десантом російських окупантів на колишньому Мелітопольському напрямку (район звільненого минулого літа села Роботине).

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Він розповів, що ворог атакував наші позиції на двох бойових машинах піхоти, одна з яких була знищена. А от друга змогла відступити завдяки надійній станції радіоелектронної боротьби. Значить, наші захисники покладалися на дрони-камікадзе.

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