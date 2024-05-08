 

ЗСУ розбили нові розрахунки артилерії окупантів на Херсонщині

  1. 08.05.2024
  2. Рубрика:

Минулої ночі Сили оборони розбили артилерію російських окупантів, яку вони підтягнули поближче до наших позицій на лівому (окупованому) березі Дніпра у Херсонській області.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Однак, щоб компенсувати дефіцит артилерії, загарбники почали активно використовувати бойові гвинтокрили. На жаль, Станіслав Бунятов не вказує, чи достатньо на тому напрямку у наших захисників засобів протиповітряної оборони.

Натомість з його тексту можна припустити, що з навалою ворожих штурмовиків ЗСУ в цілому дають раду: «Хробачні багато, мотивація в них одна – вижити».

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Практикующие украинские врачи читают рэп. Видео

18.02.2018 - 21:11
Все знают о вреде самолечения и бесконтрольного приема лекарств, но все равно это делают, затягивая свой визит к доктору, дожидаясь ухудшения состояния и осложнений. Врачи, помимо прямого лечения, также должны ...
читать

Подборка смешных анекдотов и забавных видео

02.02.2019
Переписка в интернете: — Голова ...
читать

Яблоки, запеченные с медом и орехами видеорецепт

30.10.2015
Чтобы укрепить иммунитет, воспользуйтесь энергетическими ...
читать

Из Lego собрали работающий 28-цилиндровый авиамотор: видео

21.05.2017
На специальном сайте Lego Ideas, ...
читать