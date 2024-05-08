ЗСУ розбили нові розрахунки артилерії окупантів на Херсонщині

Минулої ночі Сили оборони розбили артилерію російських окупантів, яку вони підтягнули поближче до наших позицій на лівому (окупованому) березі Дніпра у Херсонській області.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Однак, щоб компенсувати дефіцит артилерії, загарбники почали активно використовувати бойові гвинтокрили. На жаль, Станіслав Бунятов не вказує, чи достатньо на тому напрямку у наших захисників засобів протиповітряної оборони.

Натомість з його тексту можна припустити, що з навалою ворожих штурмовиків ЗСУ в цілому дають раду: «Хробачні багато, мотивація в них одна – вижити».