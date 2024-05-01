 

ЗСУ розбили колону танків окупантів біля Новомихайлівки

  1. 01.05.2024
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Бійці 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Збройних сил України знищили бронетанкову колону з десантом російських загарбників в районі нещодавно окупованого села Новомихайлівка на Мар’їнському напрямку.

Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих безпілотними літальними апаратами.

Ми бачимо ураження декількох ворожих танків і бойових броньованих машин, а також значної кількості ворожої піхоти.

Однак підрахувати точну кількість складно. В один кадр одномоментно помістилися знищені або підбиті два танки і три ББМ.

Відео можна подивитися тут.

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