ЗСУ розбили колону танків і БТЛБ окупантів під Бердичами

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України знищили дві штурмові бронетанкові колони з десантом російських окупантів. В результаті ворог втратив два танки і п’ять багатоцільових тягачів легко броньованих.

Про це в однойменному Телеграм-каналі повідомив один з підрозділів ударних безпілотних авіаційних комплексів 47-ої бригади «Strike Drones Company»:

«Силами нашої потужної артилерії та легендарних «Бредлі» було зупинено техніку, а наші дрони-камікадзе знищили броньовані машини та добили рештки штурмових груп, які ховались у будівлях та підвалах».

На оприлюдненому відео показане знищення одного з танків, ролики з рештою наразі готуються до оприлюднення.

Відомо, що 47-а бригада воює на Авдіївському напрямку в районі нещодавно окупованого села Бердичі.