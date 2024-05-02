 

ЗСУ розбили колону танків і БТЛБ окупантів під Бердичами

  1. 02.05.2024
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Бійці 47-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України знищили дві штурмові бронетанкові колони з десантом російських окупантів. В результаті ворог втратив два танки і п’ять багатоцільових тягачів легко броньованих.

Про це в однойменному Телеграм-каналі повідомив один з підрозділів ударних безпілотних авіаційних комплексів 47-ої бригади «Strike Drones Company»:

«Силами нашої потужної артилерії та легендарних «Бредлі» було зупинено техніку, а наші дрони-камікадзе знищили броньовані машини та добили рештки штурмових груп, які ховались у будівлях та підвалах».

На оприлюдненому відео показане знищення одного з танків, ролики з рештою наразі готуються до оприлюднення.

Відомо, що 47-а бригада воює на Авдіївському напрямку в районі нещодавно окупованого села Бердичі.

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