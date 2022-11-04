 

ЗСУ розбили колону російської бронетехніки з десантом

  1. 04.11.2022
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Бійці 503-го окремого батальйону морської піхоти («Борсуки») 36-ї окремої бригади МП імені контр-адмірала Михайла Білинського та 55-ої окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» Збройних сил України знищили колону з трьох бойових броньованих машин з десантом російських окупантів, яка рухалася по польовій дорозі біля лісосмуги..

Першою про це повідомила пресслужба 503-го батальйону, оприлюднивши відповідне відео на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», звідки воно розійшлося по всьому інтернету.

Кадри монтованого ролику зняті безпілотним літальним апаратом, оператори якого коригували артилерійський вогонь по цілям. Кожна з трьох ББМ (дві бойових броньованих машини і бронетранспортер) отримали мінімум по два прямих влучення, хоча наприкінці ролика сильно палали тільки дві.

Видно, як з першої БМП втекли інтервенти, які уціліли після стартового влучання. З інших ББМ вони повтікали, не чекаючи «особливого запрошення».

Також звертає на себе увагу те, що вся місцевість буквально всіяна воронками.

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