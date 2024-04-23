 

ЗСУ розбили колону окупантів на Авдіївському напрямку

  1. 23.04.2024
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Бійці Збройних сил України знищили штурмову бронегрупу з десантом російських загарбників в районі окупованого села Тоненьке (біля вільного Уманського) на Авдіївському напрямку.

Про це повідомив офіційний Телеграм-канал оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця «Хортицький вітер», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольним безпілотним літальним апаратом.

Ми бачимо ураження однієї бойової броньованої машини, яка після вибухів зупиняється, а з неї розбігаються півтора десятка ворожих штурмовиків. Поруч стоять ще кілька підбитих ББМ.

У свою чергу, блогер «Пан Пачковский» звернув увагу на відео, яке відзняв інтервент, який брав участь в цій атаці. Він розповідає, що після штурму вціліли п’ятеро загарбників, які власне й повертаються назад по дорозі, на якій стоїть знищена ворожа техніка. У тому числі танк з відірваною баштою.

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