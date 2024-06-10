 

ЗСУ розбили колону окупантів біля Старомайорського

  1. 10.06.2024
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Бійці Збройних сил України знищили велику бронетанкову колону з десантом російських загарбників в районі частково окупованого села Старомайорське на Времівському (колишньому Бердянському) напрямку.

Про це повідомив Телеграм-канал «Україна ЗСУ 18+», оприлюднивши фотографії знищених танків і бойових броньованих машин, зроблених безпілотними літальними апаратами вже після бою.

На світлинах ми нарахували тринадцять знищених ворожих машин. Однак автор стверджує, що всього на полі бою залишилося дев’ять танків «Т-80», сім бойових машин піхоти БМП-2, шість БМП-1, три багатоцільових тягача легко броньованих і бойова машина десанту.

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