 

ЗСУ розбили колону БМП окупантів на Бахмутському напрямку

  1. 29.04.2024
  2. Рубрика:

Бійці Сил оборони розбили броньовану колону з десантом російських окупантів на Бахмутському напрямку: дві ворожі бойові машини піхоти були знищені, ще три відступили.

Про це повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України, яка воює на цій ділянці фронту, Станіслав Бунятов (Осман).

Так, о 12:26 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» він написав: «На Бахмутському напрямку орки думали, що у них невидима техніка і проїпали 2 БМП, а 3 тікали так, що погубили піхоту. Лупимо, як диких собак».

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Подборка смешных анекдотов и забавных видео

25.08.2018 - 15:12
Учитель математики с легкостью выиграл в преферанс тринадцатую зарплату и премиальные у учителя географии и по его совету поехал отдохнуть в места с красивейшим названием, но, как оказалось, глухие и ...
читать

ВСУ испытали противотанковый ракетный комплекс Корсар: фото, видео

07.07.2017
Украина продолжает разрабатывать и совершенствовать ...
читать

Презентовали новый клип на песню Вакарчука (видео)

20.04.2016
Сегодня, 20 апреля, был презентован ...
читать

Google назвала самые популярные видео 2017 года на YouTube в Украине

08.12.2017
Компания Google назвала самые популярные видео ...
читать