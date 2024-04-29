ЗСУ розбили колону БМП окупантів на Бахмутському напрямку

Бійці Сил оборони розбили броньовану колону з десантом російських окупантів на Бахмутському напрямку: дві ворожі бойові машини піхоти були знищені, ще три відступили.

Про це повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України, яка воює на цій ділянці фронту, Станіслав Бунятов (Осман).

Так, о 12:26 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» він написав: «На Бахмутському напрямку орки думали, що у них невидима техніка і проїпали 2 БМП, а 3 тікали так, що погубили піхоту. Лупимо, як диких собак».