ЗСУ розбили бронетанкову колону загарбників біля Солодкого
В районі окупованого села Солодке Донецької області (південний фас Курахівського напрямку) бійці Збройних сил України знищили велику штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів.
Про це повідомив офіційний Телеграм-канал оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця «Хортицький вітер», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих безпілотними літальними апаратми.
Вірогідно, їх оператори коригували вогонь наших захисників з невідомої нам зброї по ворожих танках і бойових броньованих машинах загарбників, яких було близько десятка.
Зрозуміти їхні маневри в чистому полі складно. Але точно видно, що принаймні п’ять танків і ББМ отримали прямі влучання чи підірвалися на протитанкових мінах. Військовий блогер Сергій Нещадим у своєму коментарі під роликом зазначив, що штурм був відбитий.
⚡️Відбиття російського штурму за підтримки бронетехніки у районі н.п. Солодке, Донецької області💥💪🇺🇦 pic.twitter.com/crk9EkrVTe
— Сергій Нещадим (@nevedimka123) June 2, 2024
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