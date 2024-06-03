ЗСУ розбили бронетанкову колону загарбників біля Солодкого

В районі окупованого села Солодке Донецької області (південний фас Курахівського напрямку) бійці Збройних сил України знищили велику штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів.

Про це повідомив офіційний Телеграм-канал оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця «Хортицький вітер», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих безпілотними літальними апаратми.

Вірогідно, їх оператори коригували вогонь наших захисників з невідомої нам зброї по ворожих танках і бойових броньованих машинах загарбників, яких було близько десятка.

Зрозуміти їхні маневри в чистому полі складно. Але точно видно, що принаймні п’ять танків і ББМ отримали прямі влучання чи підірвалися на протитанкових мінах. Військовий блогер Сергій Нещадим у своєму коментарі під роликом зазначив, що штурм був відбитий.