 

ЗСУ розбили бронетанкову колону загарбників біля Солодкого

  1. 03.06.2024
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В районі окупованого села Солодке Донецької області (південний фас Курахівського напрямку) бійці Збройних сил України знищили велику штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів.

Про це повідомив офіційний Телеграм-канал оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця «Хортицький вітер», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих безпілотними літальними апаратми.

Вірогідно, їх оператори коригували вогонь наших захисників з невідомої нам зброї по ворожих танках і бойових броньованих машинах загарбників, яких було близько десятка.

Зрозуміти їхні маневри в чистому полі складно. Але точно видно, що принаймні п’ять танків і ББМ отримали прямі влучання чи підірвалися на протитанкових мінах. Військовий блогер Сергій Нещадим у своєму коментарі під роликом зазначив, що штурм був відбитий.

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