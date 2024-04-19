ЗСУ розбили бронетанкову колону окупантів під Ямполівкою

Бійці Збройних сил України розбили штурмову бронетанкову групу з десантом російських окупантів на схід від вільного прифронтового села Ямполівка на північному сході Донецької області (Лиманський або Кремінський напрямок).

Про це повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій на Харківщині, Луганщині і частково Донеччині, оприлюднивши відповідне відео.

У свою чергу, блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман) розповів про цю подію у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер».

За його даними, два танки загарбників підірвалися на протитанкових мінах, бойову машину піхоти БМП-2 наші захисники спалили дроном-камікадзе, а ворожу піхоту розігнали артилерійськими касетними снарядами.