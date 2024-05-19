 

ЗСУ розбили бронетанкову колону окупантів біля Часового Яру

  1. 19.05.2024
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Вранці 19-го травня чергова бронетанкова колона російських загарбників безуспішно намагалася прорвати нашу оборону в районі міста Часів Яр (західніше раніше окупованого Бахмута) на Краматорському напрямку.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомили бійці ударної групи «Чорний Лебідь» Збройних сил України, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами одразу після бою.

Ми нарахували п’ять знищених чи пошкоджених ворожих бронемашин, серед них щонайменше один танк. «Частина ворожої техніки була знищена, частина відійшла на початкові рубежі», — прокоментував «Чорний Лебідь».

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