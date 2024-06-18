ЗСУ ракетами «Нептун» підірвали нафтовий термінал в РФ

Минулої ночі Збройні сили України ракетами «Нептун» завдали удар по терміналу перевалки нафтопродуктів «Югнефтехимтранзит» в селищі Чушка Темрюкського району (найближчий до окупованого Криму) Краснодарського краю РФ.

Про це повідомило російське видання «ASTRA», яке позиціонує себе незалежним (фактично опозиційним). Воно вказує, що приблизно опівночі місцеві жителі розповіли в інтернеті про потужні вибухи.

Місцева влада та міноборони РФ про подію на момент написання цих рядків нічого не повідомило. Однак «ASTRA» з посиланням на власні анонімні джерела в екстрених службах регіону стверджує, що після удару сталася пожежа, пошкоджені трубопровід і технічні приміщення. Постраждалих начебто немає.

Мабуть не варто пояснювати переваги ракетного удару перед дронами-камікадзе – для їх збиття потрібна зовсім інша протиповітряна оборона