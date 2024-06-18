 

ЗСУ провели успішний контрнаступ на півночі Харківщини

  1. 18.06.2024
  2. Рубрика:

Збройні сили України провели успішний локальний контрнаступ у прикордонні на півночі Харківської області: з боку вільного стратегічно важливого великого села Липці, яке було головною ціллю ворожого наступу на цій ділянці фронту, на північ – у бік частково окупованого меншого Глибокого.

Про це з посиланням на західних OSINT-дослідників повідомляють військові блогери, зокрема «Пан Пачковский» на своїй сторінці у соціальній мережі «Х».

На оприлюдненій ним мапі звільнена територія, на якій закріпилися бійці Сил оборони, забарвлена жовтим кольором. Наші захисники підійшли впритул до Глибокого, більша частина якого перебуває в сірій зоні активних боїв.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Восточнее Донецка прошла огромная колонна военной техники, видео

15.08.2021 - 23:37
Спикер командования Объединенных сил Лидия Нанивская в вечернем отчете за первые семнадцать часов пятнадцатого августа боевых действий на Донбассе не зафиксировала. Хотя в комментарии на страничке пресс-центра ОС в «Фейсбуке» ...
читать

Как Англия недооценила Россию и поплатилась победой (видео)

12.06.2016
После победы Уэльса над Словакией ...
читать

Савченко снялась в президентском видеоролике с переодеванием

28.03.2018
Похоже, Надежду Савченко готовили к ...
читать

Фильм-предсказание о сегодняшней России, снятый в 1991 году (видео)

26.11.2015
Еще в 1991 году российские ...
читать