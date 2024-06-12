ЗСУ провели масовану ракетну атаку по базах окупантів в Криму

Минулої ночі в окупованому з 2014 року Криму було дуже гучно. Місцеві жителі масово повідомляли, що чули чисельні вибухи у Севастополі, Красноперекопську, Сімферополі, Чорноморському і Бахчисарайському районах Криму.

Багато хто бачив яскраві заграви і спостерігав польоти ракет: як горизонтально над землею (швидше за все надані Збройним силам України західними союзниками), так і вертикальні (протиповітряна оборона).

Тільки після одного вірогідного прильоту в районі військового аеродрому Бельбек пролунало близько двадцяти вибухів. Вже вранці на горі біля села Верхньосадове під Севастополем щось палає з сильним запахом гарі.

Про це з посиланням на місцевих жителів повідомляють численні засоби масової інформації, у тому числі новинний Телеграм-канал «Крымский ветер».

Окупаційна влада стверджує, що мала місце ракетна атака, але усі цілі збиті (ворог майже ніколи не визнає влучань). На момент написання цих рядків подробиці невідомі.