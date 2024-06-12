ЗСУ провели масовану ракетну атаку по базах окупантів в Криму
Минулої ночі в окупованому з 2014 року Криму було дуже гучно. Місцеві жителі масово повідомляли, що чули чисельні вибухи у Севастополі, Красноперекопську, Сімферополі, Чорноморському і Бахчисарайському районах Криму.
Багато хто бачив яскраві заграви і спостерігав польоти ракет: як горизонтально над землею (швидше за все надані Збройним силам України західними союзниками), так і вертикальні (протиповітряна оборона).
Тільки після одного вірогідного прильоту в районі військового аеродрому Бельбек пролунало близько двадцяти вибухів. Вже вранці на горі біля села Верхньосадове під Севастополем щось палає з сильним запахом гарі.
Про це з посиланням на місцевих жителів повідомляють численні засоби масової інформації, у тому числі новинний Телеграм-канал «Крымский ветер».
Окупаційна влада стверджує, що мала місце ракетна атака, але усі цілі збиті (ворог майже ніколи не визнає влучань). На момент написання цих рядків подробиці невідомі.
Кадры из Севастополя этой ночью. Видны полеты ракет росПВО и яркие вспышки, слышны взрывы и стрельба pic.twitter.com/MhWcPnkXRm
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) June 12, 2024
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