ЗСУ просунулися вперед в районі Сіверська, – ISW

Нещодавно бійці Сил оборони здійснили підтверджене просування в районі Сіверська – вільне місто в нашому ближньому тилу на північному фасі Бахмутського напрямку.

Про це без подробиць, часової і географічної конкретики в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

У свою чергу, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України у ранішньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» про цю ділянку фронту повідомив, що наші захисники відбили ворожі атаки в районі Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського, Миколаївки, Виїмки і Спірного Донецької.