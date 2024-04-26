 

ЗСУ просунулися вперед в районі Сіверська, – ISW

  1. 26.04.2024
  2. Рубрика:

Нещодавно бійці Сил оборони здійснили підтверджене просування в районі Сіверська – вільне місто в нашому ближньому тилу на північному фасі Бахмутського напрямку.

Про це без подробиць, часової і географічної конкретики в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

У свою чергу, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України у ранішньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» про цю ділянку фронту повідомив, що наші захисники відбили ворожі атаки в районі Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського, Миколаївки, Виїмки і Спірного Донецької.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

В Великобритании с неба упал неопознанный объект: видео

28.04.2018 - 11:51
При разряде молнии в небе над графством Сомерсет в Великобритании было видно, как падает некий объект. Момент падения засняла англичанка Меган Тейлор. Когда она опубликовала видео, зрители заподозрили, что это ...
читать

Обладательница самых роскошных ягодиц в мире станцевала самбу: видео

25.01.2017
Обладательница самых роскошных ягодиц бразилианка ...
читать

В новом клипе Седокова спела без нижнего белья: видео

14.04.2018
Экс-исполнительница группы «Виа Гра» Анна ...
читать

Мощным ударом уничтожена передовая позиция террористов, видео

22.02.2018
Наши военные на передовой ежедневно ...
читать