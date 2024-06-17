 

ЗСУ просунулися вперед в районі Глибокого на Харківщині

  1. 17.06.2024
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Бійці Збройних сил України відбили у російських загарбників ділянку біля частково окупованого прикордонного села Глибоке Харківського району Харківської області (північніше вільного стратегічно важливо села Липці, до якого не дійшли інтервенти).

Про це сьогодні повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»: «ЗСУ просунулись вперед і звільнили доволі значну територію біля села». На оприлюдненій ним мапі вона позначена блакитним кольором.

«Повного контролю над Глибоким у кацапів немає. Кадри геолокації відео, де ЗСУ проводять атаки по вулиці Набережній, говорять про те, що південна частина села повністю знаходиться в сірій зоні, і орків там немає», — підсумував «Донбас Оперативний».

А наприклад, інший новинний коловоєнний Телеграм-канал – «Marmuletik» — взагалі сьогодні написав: «Глибоке на Харківщині звільнене, кацапів там немає». Але ця заява виглядає сумнівно, принаймні вимагає альтернативного підтвердження.

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