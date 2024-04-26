ЗСУ просунулися вперед в Кринках на Херсонщині

Морпіхи Збройних сил України незначно, але все-таки просунулися вперед в частково звільненому, але ущент знищеному селі Кринки на лівому (окупованому) березі Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти, на якому ми синьою стрілочкою умовно позначили місце розширення підконтрольної території.

Нагадаємо, Сили оборони діють в цьому районі під щільним ворожим вогнем, відбиваючи постійні штурми загарбників, маючи великі проблеми з логістикою через Дніпро.

Тим часом рашистські «воєнкори» хвилюються з того приводу, що ЗСУ начебто збираються провести додатковий наступ на цій ділянці фронту, зокрема форсувати річку в районі Каховки…