 

ЗСУ просунулися вперед в Кринках на Херсонщині

  1. 26.04.2024
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Морпіхи Збройних сил України незначно, але все-таки просунулися вперед в частково звільненому, але ущент знищеному селі Кринки на лівому (окупованому) березі Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти, на якому ми синьою стрілочкою умовно позначили місце розширення підконтрольної території.

Нагадаємо, Сили оборони діють в цьому районі під щільним ворожим вогнем, відбиваючи постійні штурми загарбників, маючи великі проблеми з логістикою через Дніпро.

Тим часом рашистські «воєнкори» хвилюються з того приводу, що ЗСУ начебто збираються провести додатковий наступ на цій ділянці фронту, зокрема форсувати річку в районі Каховки…

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