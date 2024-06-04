ЗСУ просунулися вперед у Вовчанську

Бійці Сил оборони «нещодавно» просунулися вперед у межах прикордонного частково окупованого містечка Вовчанськ на півночі Харківської області. Тоді як російські загарбники – біля сусіднього вільного села Липці.

Про це в останньому щоденному зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць, серед іншого, повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

У свою чергу, блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман) у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 8:41 про цю ділянку фронту написав наступне:

«На напрямку Липців йопнули оркам склад боєприпасів. Їх сапери дуже добре розміновують собою наші магнітні міни, показують гарні результати».