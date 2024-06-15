 

ЗСУ просунулися вперед у Кремінському лісі

  1. 15.06.2024
  2. Рубрика:

Бійці Збройних сил України просунулися вперед в районі Кремінського лісу на південному фасі Лиманського напрямку. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись для порівняння скриншоти його карти за підсумками позавчрашньої та вчорашньої діб. На останньому ми умовно вказали синьою стрілочкою місце зсуву сірої зони активних боїв у бік загарбників.

В анотації до актуальної карти (за чотирнадцяте червня) «DeepState» прокоментував ці зміни наступним чином: «Ворог відступив у Серебрянському лісництві».

До речі, переважна більшість дерев у цьому великому колишньому сосновому лісі вже мертва внаслідок двох років важких боїв. Вони ще стоять, але як голі сірники, часто обгорілі…

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Савченко теперь еще и за амнистию боевиков (видео)

10.06.2016 - 05:27
Надежда Савченко не только не против провести переговоры с главарями ЛДНР, но еще и высказалась за амнистию террористам.  Она высказалась за то, что всем террористам-сепаратистам Донбасса нужно сделать полную амнистию. ...
читать

В Малайзии волосатый монстр в виде змеи выбрался на поверхность: фото, видео

13.10.2017
В небольшом малайзийском городе Алор-Сетар ...
читать

Россиянин на Bentley застрял в песке на британском пляже (видео)

06.09.2015
Британские зеваки засняли на пляже ...
читать

Кошка снимает котенка с дерева

29.11.2015
Кошки, как правило, мамы хорошие. ...
читать