ЗСУ просунулися вперед у Кремінському лісі

Бійці Збройних сил України просунулися вперед в районі Кремінського лісу на південному фасі Лиманського напрямку. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись для порівняння скриншоти його карти за підсумками позавчрашньої та вчорашньої діб. На останньому ми умовно вказали синьою стрілочкою місце зсуву сірої зони активних боїв у бік загарбників.

В анотації до актуальної карти (за чотирнадцяте червня) «DeepState» прокоментував ці зміни наступним чином: «Ворог відступив у Серебрянському лісництві».

До речі, переважна більшість дерев у цьому великому колишньому сосновому лісі вже мертва внаслідок двох років важких боїв. Вони ще стоять, але як голі сірники, часто обгорілі…