 

ЗСУ просунулися вперед по трасі «Суджа – Курськ»

  1. 24.08.2024
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Бійці Збройних сил України просунулися вперед в південній частині села Руська Конопелька (на мапі позначене червоним квадратиком) східніше Суджі у Курській області РФ.

Про це, серед іншого, в останньому зведенні з посиланням на геолоковані бойові відео повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також його експерти вказують, що ЗСУ рухаються на північний схід по трасі від нещодавно взятої під контроль Мартинівки в бік Курська (синя стрілка). І що наші диверсійно-розвідувальні групи діють навіть в районі Саморядово і сусідньої Козирівки. Однак це інформація з посиланням на рашистських «воєнкорів» (а значить, може не відповідати дійсності).

Останні також тішаться, що російські фашисти начебто повернули контроль над селами Спальне і Крупець на південний схід від Суджі (зелений квадрат на мапі). Однак раніше туди лише ненадовго заходили українські ДРГ, ЗСУ не закріплювалися в них.

Тому в цілому ISW вказує на більші досягнення Сил оборони в Курській області, ніж авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState». На його карті всі вищевказані локації перебувають за межами навіть сірої зони активних боїв, тобто начебто контролюються окупантами.

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