ЗСУ просунулися вперед на лівому березі Дніпра на Херсонщині

Окупанти перекидають резерви з інших ділянок

Після того, як Збройні сили України перекинули з Херсонської області 414-й окремий батальйон ударних безпілотних авіаційних систем морської піхоти «Птахи Мадяра», російські загарбники вирішили скористатися нагодою і захопити плацдарм Сил оборони на лівому (окупованому) березі Дніпра.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» написав блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман): «На лівому березі у орків довго існувала думка, що якщо звідти поїде Мадяр, то вони зможуть захопити плацдарм».

Однак не так сталося, як гадалося: «Вже тиждень намагаються пробитися «мʼясом» крізь стіну тупих думок своїх командирів, дохнуть у воді та на землі, проїпали ще частину території і вже тоді зрозуміли, що справи в них погані і без Мадяра, тому треба підтягувати нове «мʼясо» з іншого напрямку».

Тим часом в українському медіа-просторі спалахнула істерична «зрада» з приводу залишення Силами оборони Кринок. Відкинемо в сторону не зовсім адекватні персональні претензії і образи ініціаторки, а стисло опишемо ситуацію навколо Кринок.

ЗСУ створили плацдарми у плавнях на лівому березі Дніпра. Тривалий час ми контролювали меншу частину Кринок. Але коли, вона була стерта в пил ворожими КАБами і артилерією, наші захисники змістилися на інші ділянки плацдарму на лівому березі, про це нещодавно повідомляв той же Осман (і ми з посиланням на нього). При цьому інтервенти в цю частину Кринок не зайшли!

Зауважимо також, що багато військових експертів ставлять під сумнів доцільність утримування плацдармів на лівому березі через погану логістику через Дніпро і, відповідно, втрати. Наприклад, з тих же Кринок ми фактично не могли евакуювати своїх поранених.

З іншої сторони, географія дозволяє нам з високого правого (вільного) берега Дніпра впевнено контролювати вогнем, дронами і засобами РЕБ плавні на лівому березі. Відповідно, військові мають зважувати співвідношення наших і ворожих втрат для вибору доцільної тактики в цьому районі. При цьому не забувати, що у України немає нічого більш цінного, ніж її бійці.