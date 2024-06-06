 

ЗСУ просунулися вперед на Лиманському напрямку

  1. 06.06.2024
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Бійці Збройних сил України просунулися вперед східніше вільного села Ямполівка на північному сході Донецької області (Лиманський або Кремінський напрямок).

Про це о 12:03 з посиланням на рашистських «воєнкорів» повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій у Луганській області та в сусідніх районах Донеччини і Харківщини.

На оприлюдненій ним мапі звільнена територія забарвлена жовтим кольором. Рашисти ж вказують, що наші захисники просунулися вперед по позиції «Струна» і захопили сусідню позицію «Тешка».

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