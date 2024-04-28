 

ЗСУ просунулися вперед на Кремінському напрямку

  1. 28.04.2024
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Як раніше повідомлялося з посиланням на західних OSINT-дослідників, бійці Збройних сил України відбили у російських окупантів передові позиції навпроти ділянки фронту між вільними селами Терни і Ямполівка на північному сході Донецької області (Лиманський чи Кремінський напрямок).

І ось рашистські «воєнкори» це підтвердили і доповнили: виявляється, загарбники також втратили позиції навпроти ділянки фронту південніше Ямполівки. На їхній мапі вони зафарбовані жовтим кольором.

При цьому в коментарі ворог допускає, що Сили оборони могли пройти ще далі – до контрольно-спостережного пункту першого батальйону.

Та ж звільнена територія, про яку писали західні експерти і котра на їх мапі позначена білим кольором, рашистами називається «Тешкою».

Дану інформацію зібрав Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій на Лиманському, Куп’янському (Сватівському) і частково Бахмутському напрямках.

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