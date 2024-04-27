ЗСУ просунулися вперед на Херсонщині, – ISW

Бійці Збройних сил України здійснили підтверджене просування на лівому (окупованому) березі річки Дніпро у Херсонській області.

Про це в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

У свою чергу, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України у ранішньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», про цю ділянку фронту повідомив наступне:

«На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив чотири безуспішні атаки на позиції наших військ».