 

ЗСУ просунулися вперед біля Лиману Першого

  1. 29.04.2024
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Бійці Сил оборони відбили у російських загарбників декілька позицій в районі окупованого села Лиман Перший Харківської області (на північний схід від вільного міста Куп’янськ), знищивши інтервентів, які їх захищали.

Про це з посиланням на наших захисників повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

У своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 15:43 він написав буквально наступне: «Гарні новини з напрямку Лиману Першого: є декілька відбитих позицій і дохлі русаки».

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