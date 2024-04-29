ЗСУ просунулися вперед біля Лиману Першого

Бійці Сил оборони відбили у російських загарбників декілька позицій в районі окупованого села Лиман Перший Харківської області (на північний схід від вільного міста Куп’янськ), знищивши інтервентів, які їх захищали.

Про це з посиланням на наших захисників повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

У своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 15:43 він написав буквально наступне: «Гарні новини з напрямку Лиману Першого: є декілька відбитих позицій і дохлі русаки».