ЗСУ просунулися вперед біля Часового Яру, – ISW

Сили оборони «нещодавно» просунулися вперед біля вільного міста Часів Яр, розташованого на захід від раніше окупованого Бахмута.

Про це дещо несподівано без деталей в останньому звіті про ситуацію на фронтах в Україні повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Альтернативного підтвердження цієї інформації ми наразі не помітили. Не можна виключати, що мається на увазі звільнення нашими захисниками ділянки між сусідніми селами Іванівське та Кліщіївка, про що вчора повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» (дивись скриншот його актуальної карти, на якій звільнена територія позначена блакитним кольором).

Однак попри географічну близькість це принципово різні ділянки фронту – загарбники великими силами штурмують Часів Яр, в напрямку якого минулими тижнями досягли певних успіхів. При цьому вони просто зневажають ситуацією на сусідній ділянці.