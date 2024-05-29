 

ЗСУ просунулися в районі Вовчанська, – ISW

  1. 29.05.2024
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Вже другий звіт поспіль американський Інститут вивчення війни (ISW) стверджує, що Сили оборони здійснили підтверджені просування поблизу прикордонного села Липці Харківської області (район Вовчанська).

Однак альтернативного підтвердження цього ми досі не помітили. Наприклад, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України у зведенні за 22 з половиною години 28 травня про дану ділянку фронту повідомив наступне:

«На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Підрозділами Сил оборони відбито чотири штурмові дії російських окупантів в районах Стариці та Вовчанська. Ситуація напружена, але контрольована українськими військами. На даний час триває бій в районі Вовчанська».

Також ГШ ЗСУ вказав втрати загарбників за вказаний період:

«68 осіб. Знищено три артилерійські системи, дванадцять автомобілів та три одиниці спеціальної техніки. Два танки, три артилерійських системи, сім автомобілів та одиницю спецтехніки було пошкоджено». 

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