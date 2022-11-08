 

ЗСУ просунулися під Херсоном

  1. 08.11.2022
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Десантники захопили ворожі позиції 

Бійці однієї з аеромобільних бригад Десантно-штурмових військ Збройних сил України звільнили частину окупованої території в Херсонській області. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» повідомила пресслужба ДШВ, оприлюднивши відповідне відео.

Ролик знято нашими захисниками з землі. На ньому показано захоплені ворожі позиції з повними ящиками боєприпасів, «двохсотий» інтервент, підбиті танк з каналізаційними люками (чи то для краси, чи то елемент підсилення броні), реактивна система залпового вогню та інша техніка. 

Цікаво, що у складі ДШВ ЗСУ є 81-а окрема аеромобільна бригада, 25-а окрема повітрянодесантна Січеславська бригада та кілька окремих десантно-штурмових бригад (45-а, 46-а, 79-а, 80-а, 95-а). Тобто, аеромобільна бригада у нас одна – 81-а.

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