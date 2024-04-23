 

ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини

  1. 23.04.2024
  2. Рубрика:

Бійці 35-ої окремої бригади морської піхоти Збройних сил України імені контр-адмірала Михайла Остроградського піднялися на водонапірну вежу в окупованому селі Козачі Лагері на лівому березі Дніпра в Херсонській області і встановили на ній державний прапор.

Про це о 8:06 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» розповів блогер і лейтенант ЗСУ з позивним Алекс, оприлюднивши відповідні відео з коментарем: «Оркам вже наказують зняти будь-якими методами. Ласкаво просимо, орки, вас вже чекають».

З цього зрозуміло, що загарбники не повністю контролюють населений пункт, з якого раніше їх вже вибивали наші спецпризначенці. Однак згодом інтервенти начебто відновили контроль над Козачими Лагерями, а Сили оборони відійшли в заплави Дніпра.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Появилось видео колонны российских танков и САУ возле границы с Украиной

20.09.2019 - 12:29
Возле границы с Украиной российская военщина скапливает большое количество бронетехники и живой силы. Видео колонны танков, САУ, БМП, военных грузовиков и прочей техники разместил на своей странице в Фейсбук офицер ...
читать

«Шахтер» эффектно победил «Олимпик»: видео голов

25.11.2017
Донецкий «Шахтер» после неудачи в ...
читать

У Вінниці під час конфлікту між Дорожнім контролем і патрульними на машину поліції вчепили наліпку «ДНР»

22.08.2016
Нові подробиці баталій між активістами ...
читать

no-photo for
Путин повредил палец на татами: видео курьеза

Путин повредил палец на татами: видео курьеза

15.02.2019
С президентом России Путиным произошел ...
читать