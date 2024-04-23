ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини

Бійці 35-ої окремої бригади морської піхоти Збройних сил України імені контр-адмірала Михайла Остроградського піднялися на водонапірну вежу в окупованому селі Козачі Лагері на лівому березі Дніпра в Херсонській області і встановили на ній державний прапор.

Про це о 8:06 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» розповів блогер і лейтенант ЗСУ з позивним Алекс, оприлюднивши відповідні відео з коментарем: «Оркам вже наказують зняти будь-якими методами. Ласкаво просимо, орки, вас вже чекають».

З цього зрозуміло, що загарбники не повністю контролюють населений пункт, з якого раніше їх вже вибивали наші спецпризначенці. Однак згодом інтервенти начебто відновили контроль над Козачими Лагерями, а Сили оборони відійшли в заплави Дніпра.