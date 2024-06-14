ЗСУ продовжують утримувати позиції в селі Іванівське

Сили оборони продовжують утримувати позиції в селі Іванівське між нескореним містечком Часовий Яр і раніше окупованим Бахмутом (Краматорський, а раніше Бахмутський напрямок).

Принаймні про це сьогодні заявив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України, яка воює на цій ділянці фронту, Станіслав Бунятов (Осман).

Мало того, о 9:18 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» він навіть опосередковано дорікнув командуванню за те, що ми не відходимо з населеного пункту:

«В Іванівському наші стоять, не дивлячись на цивільну карту бойових дій. Можливо ці позиції потрібні для подальшого розвитку наступальних дій з нашої сторони. Всіх задумів командування ми не знаємо, але стояти наразі там вкрай важко».

Декілька днів тому остаточну окупацію села зафіксував авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Офіційні речники оперативно-стратегічного угруповання Хортиця це заперечили.

Однак американський Інститут вивчення війни (ISW) та Міністерство оборони Великобританії (останнє з посиланням на власну розвідку) припустили повну окупацію Іванівського…