 

ЗСУ повторно звільнили від окупантів селище на Донеччині

  1. 08.05.2024
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У вівторок, 7 травня, новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» повідомляв про те, що Збройні сили України відтіснили російських окупантів в районі південної частини селища Урожайне Донецької області (Новопавлівський, а раніше Бердянський напрямок).

За декілька годин після цього «Донбас Оперативний» заявив, що «кацапа повністю вибито» з населеного пункту. На оприлюдненій ним мапі звільнені території, на яких закріпилися Сили оборони, забарвлені блакитним кольором.

При цьому в сірій зоні залишаються пару відсотків території на самому півдні населеного пункту.

Нагадаємо, Урожайне було звільнене минулого літа. Однак останніми тижнями агресор зумів поступово прорватися у південну частину селища…

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