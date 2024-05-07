ЗСУ повторно звільнили від окупантів селище на Донеччині

У вівторок, 7 травня, новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» повідомляв про те, що Збройні сили України відтіснили російських окупантів в районі південної частини селища Урожайне Донецької області (Новопавлівський, а раніше Бердянський напрямок).

За декілька годин після цього «Донбас Оперативний» заявив, що «кацапа повністю вибито» з населеного пункту. На оприлюдненій ним мапі звільнені території, на яких закріпилися Сили оборони, забарвлені блакитним кольором.

При цьому в сірій зоні залишаються пару відсотків території на самому півдні населеного пункту.

Нагадаємо, Урожайне було звільнене минулого літа. Однак останніми тижнями агресор зумів поступово прорватися у південну частину селища…