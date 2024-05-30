 

ЗСУ потопили п’ять катерів у Криму

  1. 30.05.2024
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Виросли підтверджені втрати російських загарбників в окупованому Криму внаслідок ракетних ударів і атак безпілотними плавальними апаратами минулої ночі.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомило незалежне (фактично опозиційне) російське видання «ASTRA» з посиланням на свої анонімні джерела на півострові. Зокрема, воно ексклюзивно заявило про те, що затонув лоцманський катер «Мечта», його екіпаж встиг евакуюватися.

А також уточнило інформацію по пошкодженим поромам, що раніше визнала окупаційна влада. «ASTRA» нагадала, що вони транспортують по Керченській протоці військову техніку загарбників та вказала, що один з них – «Авангард» — сів на мілину. Це вже серйозні наслідки, плюс на ньому поранені чотири людини.

До того ж, у цього порому, чи у іншого — «Конро Трейдер» — відірвало борт. Він фактично надовго виведений з ладу. На «Короно Трейдері» поранений один член екіпажу.

Також видання стверджує, що затонули не два, як раніше повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, а чотири катери типу «Тунець».

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