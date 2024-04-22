ЗСУ пострілом з HIMARS знищили російський ЗРК «Бук»

Бійці Збройних сил України знищили пускову установку зенітно-ракетного комплексу «Бук» російських окупантів на вогневій позиції.

Про це повідомив Телеграм-канал «Дивізіон-“ТІВАЗ”» («для фанатів і майстрів артилерійської справи»), оприлюднивши відповідне відео, записане з монітора операторів безпілотного літального апарата.

Його оператори знайшли «жирну» ціль і скоригували по ній влучний удар з якоїсь високоточної зброї – після прямого влучання стався надпотужний характерний «фейєрверк».

Після нього залишки «Бука» горіли, а згодом почали детонувати – розпочалися повторні вибухи. «Мілітарний», коментуючи відео, зазначив, що ЗРК уразила американська реактивна система залпового вогню HIMARS.