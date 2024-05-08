ЗСУ полонили штурмовиків окупантів в районі Часового Яру

На Бахмутському напрямку протягом перших вісімнадцяти годин восьмого травня бійці Сил оборони відбили 21 атаку в районах Білогорівки Луганської області та Андріївки, Верхньокам’янського, Іванівського, Кліщіївки та Нового на Донеччині.

Про це у вечірньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

До речі, Новий – це насправді не окремий населений пункт, а східний мікрорайон міста Часів Яр, на який зі сторони Бахмута попередніми місяцями активно наступали загарбники.

Щоправда, останніми днями вони не здобували тут помітних успіхів. І це о 19:47 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» підтвердив блогер і лейтенант ЗСУ з позивним Алекс:

«Часік тримається міцно, дуже міцно. Є позиції, на які орки заходять, думають, що взяли їх під контроль, і вже не виходять звідти. Або поповнюють обмінний фонд, що трапляється часто.

Складно в Іванівському, де ще залишаються наші пацани: дуже складно заїхати і виїхати в село — та ще задача».

Втім, і остаточно захопити село Іванівське інтервенти не можуть вже близько місяця постійних атак.