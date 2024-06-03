ЗСУ підірвали три вантажівки з боєприпасами російських окупантів

Бійці Сил оборони знищили автомобільну колону (три вантажівки «КамАЗ») з боєприпасами, яка почала розвантажуватися в дванадцяти кілометрах від лінії фронту на Ізюмському напрямку (вірогідно, мається на увазі офіційно Лиманський).

Про це сьогодні о 8:46 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» розповів блогер і боєць 24-ої окремого штурмового батальйону «Айдар» п’ятої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

З його коментаря можна зрозуміти, що наближення ворожої колони на таку близьку відстань до лінії фронту було помилковим нахабством: «…Гарно було! Схоже, проблеми із взаємодією у орків в рази більші ніж у нас».

Чим саме були вражені «КамАЗи», не вказано. Швидше за все, артилерією, але не можна виключати і дрони-камікадзе.