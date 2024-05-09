 

ЗСУ підірвали два потужні ЗРК окупантів

  1. 10.05.2024
  2. Рубрика:

Чудовий здобуток продемонстрували бійці чотирнадцятого окремого полку Збройних сил України, знищивши невказаною високоточною зброєю сім «жирних» цілей російських окупантів.

Про це повідомив офіційний Телеграм-канал оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця «Хортицький вітер», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих безпілотними літальними апаратами, чиї оператори знайшли дані мішені і скоригували влучні удари по ним.

Отже, ми бачимо знищення двох пускових установок зенітно-ракетного комплексу «Бук» з ракетами: один з них після ураження запустив ракету в небо, а інший вибухнув характерним грандіозним феєрверком (дивись скриншот).

Також показано знищення двох радіолокаційних станцій пошуку цілей і наведення до ЗРК «Бук» 9С36, двох автоматизованих станцій постановки радіоелектронних перешкод Р-300Ж «Житель» і 152-мілметрової самохідної артилерійської установки «Гіацинт-С».

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Украинские танкисты провели учения в районе проведения АТО, видео

no-photo for
Украинские танкисты провели учения в районе проведения АТО, видео
29.01.2018 - 01:08
Пресс-центр штаба АТО и военное телевидение показали видео, как украинские танкисты оттачивают свое мастерство на одном из полигонов в районе проведения антитеррористической операции. В сопроводительном  к видео тексте указывается, что ...
читать

Появилось видео выплаты денег активистам возле Рады

14.07.2017
Нардеп Антон Геращенко выложил у ...
читать

По Палермо несколько часов гулял бенгальский тигр: видео

29.01.2017
В главном городе Сицилии утром ...
читать

Появилось видео перепалки между Геращенко и Разумковым

10.09.2019
Сегодня в Верховной Раде произошла ...
читать