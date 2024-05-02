ЗСУ підбили три танки окупантів на Мар’їнському напрямку

Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «PERUN GROUP» 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Збройних сил України знищили декілька одиниць бронетехніки російських окупантів.

Про це наші захисники повідомили у своєму Телеграм-каналі «PERUN GROUP | 79», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих, у тому числі, FPV-дронами-камікадзе, які власне і нищили ворожу техніку.

В коментарі уточнено, що були уражені три танки, три бойові машини піхоти, багатоцільовий тягач легко броньований та наземний безпілотний дрон.

З попередніх новин відомо, що 79-а бригада воює на Мар’їнському напрямку.