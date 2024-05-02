 

ЗСУ підбили три танки окупантів на Мар’їнському напрямку

  1. 02.05.2024
  2. Рубрика:

Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «PERUN GROUP» 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Збройних сил України знищили декілька одиниць бронетехніки російських окупантів.

Про це наші захисники повідомили у своєму Телеграм-каналі «PERUN GROUP | 79», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих, у тому числі,  FPV-дронами-камікадзе, які власне і нищили ворожу техніку.

В коментарі уточнено, що були уражені три танки, три бойові машини піхоти, багатоцільовий тягач легко броньований та наземний безпілотний дрон.

З попередніх новин відомо, що 79-а бригада воює на Мар’їнському напрямку.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Установлен новый рекорд по сборке кубика Рубика: видео

10.03.2018 - 23:21
Специалист по робототехнике Бен Кац и разработчик программного обеспечения Джаред Ди Карло создали робота, способного собрать кубик Рубика за 0,38 секунды. Американские специалисты создали робота, который собирает кубик Рубика за ...
читать

Савченко на юбилее Гордона зажигательно станцевала под песню Сердючки: видео

22.10.2017
Похоже, Надежда Савченко всерьез задумывается ...
читать

Ликвидация Гиви: подробности, фото, видео

08.02.2017
Как мы уже сообщали, сегодня ...
читать

Появилось видео с человеком, который напал на активистку в Одессе

12.09.2017
Вчера вечером в Одессе произошло ...
читать