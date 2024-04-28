ЗСУ підбили два російські винищувачі «Су-35»

Ще вчора було зрозуміло, що удар по військовому аеродрому російських окупантів біля станиці Кущевська Краснодарського краю РФ в ніч з 26 на 27 квітня був результативним.

Так, російські пожежники відзняли і оприлюднили відео гасіння пожежі на об’єкті, в яке потрапило розбите обладнання для перетворення звичайних авіаційних бомб в керовані і здатні до самостійного польоту.

Трохи згодом рашист і відомий авіафахівець, який веде Телеграм-канал «Fighterbomber», визнав значну шкоду загарбникам, завдану нашими дронами-камікадзе:

«За суму збитків завданих від цього удару хох..ів по аеродрому можна було зробити укриття під штатну чисельність літаків одного полку. А то й трьох полків. Добре, що обійшлося без загиблих».

І ось сьогодні з’явилися космічні знімки аеродрому Кущевська, на якому деякі військові блогери розгледіли один чи навіть два пошкоджених багатоцільових винищувачі «Су-35».