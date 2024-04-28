 

ЗСУ отримали резерви і відкинули ворога на Харківщині

  1. 28.04.2024
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Російсько-фашистські «воєнкори» хизуються відео з підняттям російського прапора в прифронтовому селі Кислівка Харківської області (Куп’янський або Сватівський напрямок).

Що ж, за дві попередні доби загарбники справді змогли захопити східну третину села, «видавивши» великою кількістю штурмової бронетехніки бійців нашої тероборони, які не мають на озброєнні важкого озброєння і достатньої кількості дронів-камікадзе.

І ми про це писали раніше, посилаючись, у тому числі, на авторитетного вітчизняного укладача фронтових мап і військового експерта «DeepState», який серед іншого, дорікав командуванню ЗСУ тим, що на передовій досі стоять підрозділи ТРО.

А от сьогодні «DeepState» навпаки заявив про стабілізацію ситуації і пояснив, за рахунок чого це сталося:

«Бої в Кислівці тривають, ворог продовжує тиск, але село не захопив. Незважаючи на заяви п’яних стрілків-танкістів, суттєвих змін в тактичній обстановці за 28 квітня не відбулося.

Хочемо відзначити добровольців з 17-го і 34-го батальйонів 57-ої бригади ЗСУ, які швидко прибули на поміч, показали себе дійсно, як справжні леви, відбиваючи атаки, навіть маючи поранених. Аеророзвідка теж добре відпрацьовує, але противник сильно не дає розслаблятися».

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