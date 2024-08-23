 

ЗСУ оточили російські війська на території жіночої колонії

  1. 23.08.2024
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Вже кілька днів поспіль тривають важкі бої у селі Мала Локня Суджанського району Курської області. Як повідомлялося раніше, Збройні сили України оточили в ньому роту російських окупантів.

І ось німецьке видання «Bild» уточнило, що російські фашисти тримають облогу в жіночій виправній колонії №11, розташованій в цьому населеному пункті. Чи є там зараз ув’язнені, невідомо. Але загарбники активно використовують будівлі з товстими стінами і вишки колоніїї в якості вогневих позицій і спостережних пунктів.

У свою чергу, бійці 95-ої десантно-штурмової бригади використовують проти ворога окрім стрілецької зброї начебто тільки автоматичні гармати, до речі, німецьких бойових машин піхоти «Мардер» і дрони-камікадзе.

Важка ситуація. Навряд чи ЗСУ зможуть облаштувати надійну тотальну блокаду колонії. Особливо, що торкається повітря – дрони можуть забезпечити стабільне постачання. Без важкої артилерії і авіаційних ударів взяття під контроль Малої Локні виглядає малореальним.

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