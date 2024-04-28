ЗСУ організовано відступили з Бердичів

Можна зітхнути з полегшенням – Сили оборони, ядро яких складає 47-а окрема механізована бригада Збройних сил України, організовано відступили з мішка напівоточення в районі села Бердичі на Авдіївському напрямку.

Це означає остаточну окупацію самого населеного пункту, що після стрімкого просування загарбників в районі сусіднього Очеретиного є найменшим злом. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState»:

«Кацапи захопили Бердичі… Сили оборони ведуть ар’єргардні бої. Утримувати лінію зіткнення в нинішньому вигляді неможливо, тому відхід з північних околиць села є вимушеною мірою. Але найголовніше — це збереження особового складу».

Відповідні зміни він зробив на своїй актуальній мапі, позначивши велику втрачену територію червоно-коричневою штриховкою. А ми червоними стрілочками умовно позначили місця розширення сірої зони в наш бік.

Повторимося, це один з неминучих наслідків провалу ЗСУ і значного успіху інтервентів в районі Очеретиного.