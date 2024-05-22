 

ЗСУ організовано відступили в районі Очеретиного

  1. 22.05.2024
  2. Рубрика:

Російські окупанти помітно просунулися вперед західніше нещодавно окупованого селища Очеретине на Покровському (донедавна офіційно Авдіївському) напрямку.

Про це сьогодні повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», позначивши втрачені території, на яких за вчора вже встигли закріпитися загарбники, червоно-коричневими штриховкою і пунктиром.

Ми ж, у свою чергу, червоними стрілками умовно вказали місця відчутного розширення сірої зони в наш бік – в напрямку вільного села Сокіл.

Тим часом пресцентр Генерального штабу Збройних сил України у зведенні станом на 22:00 минулої доби, говорячи про Покровський напрямок, фактично визнав необхідність відступу:

«На окремих ділянках ситуація вимагає від наших військ проведення маневру. Силами оборони вживаються заходи для відсічі ворогу та стабілізації обстановки».

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Священника-сепаратиста увидели на видео с проституткой и кнутом

06.03.2017 - 11:16
Харьковский священник Александр Каневский стал настоящей «звездой». С 2014-го он активно проповедовал идеи «русского мира», пока не был на время отстранен от службы. Вскоре иерея вернули к «общению» с прихожанами, ...
читать

Нападение на школу в России: появилось видео с места жуткой бойни

19.01.2018
В Улан-Удэ девятиклассник набросился с ...
читать

Клип на песню Despacito стал самым популярным видео на YouTube

05.08.2017
За менее, чем 7 месяцев ...
читать

В Таиланде футболист забил пенальти по невероятной траектории: видео

23.10.2017
Счет 2:2 после игрового времени ...
читать