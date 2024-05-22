ЗСУ організовано відступили в районі Очеретиного

Російські окупанти помітно просунулися вперед західніше нещодавно окупованого селища Очеретине на Покровському (донедавна офіційно Авдіївському) напрямку.

Про це сьогодні повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», позначивши втрачені території, на яких за вчора вже встигли закріпитися загарбники, червоно-коричневими штриховкою і пунктиром.

Ми ж, у свою чергу, червоними стрілками умовно вказали місця відчутного розширення сірої зони в наш бік – в напрямку вільного села Сокіл.

Тим часом пресцентр Генерального штабу Збройних сил України у зведенні станом на 22:00 минулої доби, говорячи про Покровський напрямок, фактично визнав необхідність відступу:

«На окремих ділянках ситуація вимагає від наших військ проведення маневру. Силами оборони вживаються заходи для відсічі ворогу та стабілізації обстановки».