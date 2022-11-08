ЗСУ одним влучним ударом знищили 80 російських окупантів

Російський загарбник з міста Твер, який знаходиться на першій лінії фронту в Луганський області, жаліється про те, що вони в Україні наче нікому не потрібне м’ясо.

Про це він розповідає своїй сестрі. А перехоплення розмови виклало ГУР Міноборони України.

Військовий РФ каже, що в них немає нормального харчування, практично відсутня сучасна військова техніка, навіть бінокля нема. Тому постійно йдуть втрати.

Окрім того, що окупанти гинуть під ударами ЗСУ, багато хто тікає. За його словами нещодавно втікли одразу 80 чоловік. Подалися в якесь село, заховались… Але по ним прилетіло і під плитами фактично всі загинули.

Є й такі окупанти, що здаються. Розповідає, що українці постійно пропонують у гучномовці здаватися і обіцяють людське поводження…