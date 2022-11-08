 

ЗСУ одним влучним ударом знищили 80 російських окупантів

  1. 08.11.2022
  2. Рубрика:

Російський загарбник з міста Твер, який знаходиться на першій лінії фронту в Луганський області, жаліється про те, що вони в Україні наче нікому не потрібне м’ясо.

Про це він розповідає своїй сестрі. А перехоплення розмови виклало ГУР Міноборони України.

Військовий РФ каже, що в них немає нормального харчування, практично відсутня сучасна військова техніка, навіть бінокля нема. Тому постійно йдуть втрати.

Окрім того, що окупанти гинуть під ударами ЗСУ, багато хто тікає. За його словами нещодавно втікли одразу 80 чоловік. Подалися в якесь село, заховались… Але по ним прилетіло і під плитами фактично всі загинули.

Є й такі окупанти, що здаються. Розповідає, що українці постійно пропонують у гучномовці здаватися і обіцяють людське поводження…

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

В Таиланде накрыли российский секс-бизнес с Настей Рыбкой во главе: видео задержания

26.02.2018 - 11:44
Активно позиционируя себя как секс-символ России Настя Рыбка вместе со своим наставником Алексом Лесли и компанией «секс-тренеров» оказались за решеткой в Таиланде. Местные власти предъявили им разные претензии – от ...
читать

В сети показали, как легко вдевать нитку в иголку: видео

06.04.2018
Любой, кто хотя бы раз ...
читать

Подборка смешных анекдотов и забавных видео

25.08.2018
Учитель математики с легкостью выиграл ...
читать

Собачка учит младенца ползать (видео)

08.04.2016
На этом видео собачка пытается ...
читать