ЗСУ нанесли удар по переправі в Херсоні

Сьогодні після восьмої години вечора в передмісті окупованого Херсона пролунали потужні вибухи.

Як повідомляє телеграм-канал «Х..вий Херсон» з посиланням на джерела з міста, скоріше за все, був приліт по переправі біля Антонівського мосту. А може й по самому мосту, якщо в цьому є необхідність.

Тим часом, стало відомо, що окупаційна влада повністю переїхала з Херсону поближче до Криму — у Скадовськ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У Голій Пристані Скадовського району росіяни вивозять автотранспорт, обладнання та ліки із Центральної райлікарні, а будівлі закривають. З 4 листопада також закривають роботу місцевого ринку. А на наступний день — усі магазини. Це інформація від голови ОВА Ярослава Янушевича.