 

ЗСУ нанесли точний удар по місцю дислокації російських загарбників

  1. 30.10.2022
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Російські військовослужбовці зняли та виклали в мережу, то як ЗСУ точно відпрацювали по машині постачання.

Одним пострілом було знищено вантажівку окупантів, при цьому у ворога були поранені.

Тим часом, артилерійські підрозділи морської піхоти Збройних сил України влучним вогнем знищили дві самохідних артилерійських установки, дві бойових броньованих машини та вантажівку російських окупантів.

Як не дивно, ще більші втрати ворогу наші морпіхи завдали піхотною зброєю (протитанкові ракетні комплекси і гранатомети, кулемети, автомати, тощо): знищено десять бойових машин піхоти, бронетранспортер, ще одну ББМ іншого типу та більше півсотні загарбників.

Про це сьогодні в зведенні за 29 жовтня, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», повідомила пресслужба командування Військово-Морських Сил ЗСУ.

Раніше вона зазначала, що українські морські піхотинці воюють на Донецькому та Херсонському напрямках.

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