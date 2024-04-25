 

ЗСУ намагаються спинити окупантів в районі Очеретиного дронами

  1. 25.04.2024
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Бійці Сил оборони намагаються зупинити активний наступ російських окупантів в районі Очеретиного на Авдіївському напрямку максимальним використанням дронів-камікадзе.

У свою чергу, загарбники пересуваються переважно на багі (гольфкарах), а танки й бойові броньовані машини використовують вкрай рідко, і то виключно в сутінках (пізно ввечері чи рано вранці).

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Тим часом командування і спікери в погонах наш відвертий провал в районі Очеретиного не коментують. А речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов у сьогоднішньому зведенні за минулу добу про ситуацію на цій ділянці фронту повідомив наступне:

«На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 27 атак в районах населених пунктів Очеретине, Соловйове, Новокалинове, Бердичі та Нетайлове».

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