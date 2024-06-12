 

ЗСУ накрили ракетами п’ять дивізіонів ЗРК «С-300» і «С-400»

  1. 12.06.2024
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Минулої ночі (вже дванадцятого червня) в окупованому з 2014 року Криму ракети влучили по двом зенітним ракетним дивізіонам «С-400» біля Бельбека та Севастополя та по дивізіону ЗРК «С-300» неподалік того самого Бельбека.

Про це о 13:28 у своєму Телеграм-каналі заявив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України, хоча остаточні результати наразі невідомі:

«Підтверджено влучання в районах цілей… Зокрема, за результатами ураження, знищено два радари комплексів «С-300» та «С-400». Щодо третього радару інформація уточнюється… Зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах…».

У свою чергу, Телеграм-канал «КіберБорошно» з посиланням на супутникові знімки (дивись скриншоти) сьогодні стверджує, що десятого червня мали місце влучання ще по двох локаціях ворожої протиповітряної оборони на півострові.

Зокрема, біля села Велике Євпаторійського району (45.304750,33.324420) постраждав дивізіон ЗРК «С-300». А біля Рубинівки Джанкойського району (45.596310,34.440900) – дивізіон ЗРК «С-400».

При цьому в кожному дивізіоні були знищені або пошкоджені по кілька машин (командні пункти, пускові установки, радіолокаційні станції, генератори тощо).

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