ЗСУ на Бахмутському напрямку гостро бракує артилерії

Захисники Часового Яру гостро потребують термінового посилення артилерійської підтримки, інакше важкі ближні бої перейдуть з околиць міста в житлову забудову, що означатиме великий успіх російських окупантів.

Про це о 13:08 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив Станіслав Бунятов (Осман) – блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України, яка воює на цій ділянці фронту:

«Зараз наш напрямок займає трагічне перше місце по кількості бойових зіткнень на фронті…».

Попри шалений наступ загарбників, Станіслав не вірить, що їм вдасться захопити містечко до дев’ятого травня, однак зрозуміло, що при нинішніх розкладах воно буде втрачене. Надія на резерви і появу артилерійської підтримки.

Також Осман натякнув на вкрай важку ситуацію з сусіднім селом Іванівське. А раніше сьогодні про кепські справи у Часовому Яру писали інші наші захисники.