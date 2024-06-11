ЗСУ мають успіхи на півночі Харківщини

За перші тринадцять годин одинадцятого червня окупанти активізувалися у прикордонні на півночі Харківської області, де бійці Сил оборони відбили три ворожі атаки в районах Вовчанська та Глибокого.

Про це у зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:

«Російські терористи застосовують керовані авіаційні бомби та некеровані ракети по районах Бугаївки, Вовчанська, Ізбицького і Вовчанських Хуторів. Б’ють з повітряного простору над територією російської федерації, з напрямку Бєлгорода та Шебекіного».

У свою чергу, блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман) о 16:28 заінтригував у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер»: «Маємо приємні новини з напрямку Липців (біля вище згаданого Глибокого)».